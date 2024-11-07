Corriere dello Sport: “Altra chance per Kouamé, dovrà dimostrare di essere pronto a fare il centravanti”

L'ivoriano non sta avendo buoni numeri, per questo a gennaio la Fiorentina può prendere un vice-Kean

La Conference League rappresenta un buon biglietto da visita per chi in campionato, non riesce ad essere protagonista. Come per esempio Christian Kouame, l'ex Genoa infatti partirà da titolare a Cipro, prendendo il posto di Kean.

L'infortunio dell'ex Juve ha agevolato, ma anche se Kean fosse stato a pieno regime Kouamè sarebbe partito titolare. Palladino ha scelto lui come numero 9 del giovedì sera. L'ivoriano però non sta avendo buoni numeri e a gennaio qualcuno parla di un possibile intervento della Fiorentina per un vice-Kean. Starà proprio a

Kouamè dimostrare di essere pronto a ricoprire quel ruolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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