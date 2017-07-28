Corriere della Sera: Kalinic, nessun passo avanti da parte di Milan ed Inter
Il Milan prende tempo, l'Inter resta sullo sfondo e allora Kalinic parte per Lisbona con i compagni
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 12:41
Non si registrano novità sul fronte di mercato relativo a Nikola Kalinic, né dall’Inter, ma neppure dal Milan. I rossoneri hanno preso tempo, inseguendo attaccanti di prima fascia come Aubameyang, Belotti e Diego Costa. Così il centravanti della Fiorentina, che già da mercoledì si allena con Pioli, oggi volerà a Lisbona con il resto della comitiva per l’amichevole di domani con lo Sporting.
Fonte: Corriere della Sera