Labaro Viola

Corriere della Sera: Kalinic, nessun passo avanti da parte di Milan ed Inter

Il Milan prende tempo, l'Inter resta sullo sfondo e allora Kalinic parte per Lisbona con i compagni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 12:41
Corriere della Sera: Kalinic, nessun passo avanti da parte di Milan ed Inter - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Inter
Kalinic
Milan
Condividi

Non si registrano novità sul fronte di mercato relativo a Nikola Kalinic, né dall’Inter, ma neppure dal Milan. I rossoneri hanno preso tempo, inseguendo attaccanti di prima fascia come Aubameyang, Belotti e Diego Costa. Così il centravanti della Fiorentina, che già da mercoledì si allena con Pioli, oggi volerà a Lisbona con il resto della comitiva per l’amichevole di domani con lo Sporting.

Fonte: Corriere della Sera

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok