Labaro Viola

Corriere Della Sera, Commisso ha deciso, Montella resterà l'allenatore della Fiorentina. I dettagli

Il Corriere della Sera oggi in edicola sottolinea come la telefonata tra Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, e Rocco Commisso, nuovo proprietario della Viola, sia stata fondamentale e Comm...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2019 12:16
Corriere Della Sera, Commisso ha deciso, Montella resterà l'allenatore della Fiorentina. I dettagli - Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
News
Commisso
Montella
Condividi

Il Corriere della Sera oggi in edicola sottolinea come la telefonata tra Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, e Rocco Commisso, nuovo proprietario della Viola, sia stata fondamentale e Commisso ha così deciso di confermare il tecnico campano. Nel valzer di panchine in Serie A la Fiorentina pare dunque aver preso la sua scelta, ovvero quella di non cambiare.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok