Corriere Della Sera, Commisso ha deciso, Montella resterà l'allenatore della Fiorentina. I dettagli
Il Corriere della Sera oggi in edicola sottolinea come la telefonata tra Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, e Rocco Commisso, nuovo proprietario della Viola, sia stata fondamentale e Comm...
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2019 12:16
Il Corriere della Sera oggi in edicola sottolinea come la telefonata tra Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, e Rocco Commisso, nuovo proprietario della Viola, sia stata fondamentale e Commisso ha così deciso di confermare il tecnico campano. Nel valzer di panchine in Serie A la Fiorentina pare dunque aver preso la sua scelta, ovvero quella di non cambiare.