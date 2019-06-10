Corriere Della Sera, Commisso ha deciso, Montella resterà l'allenatore della Fiorentina. I dettagli

Il Corriere della Sera oggi in edicola sottolinea come la telefonata tra Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, e Rocco Commisso, nuovo proprietario della Viola, sia stata fondamentale e Comm...

A cura di Redazione Labaroviola 10 giugno 2019 12:16

Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella

Condividi