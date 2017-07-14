Corriere, tutto fatto per Zekhnini e Eysseric. Mancano solo firma e ufficialità

Come scritto nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, ormai mancano soltanto firma e ufficialità per l'arrivo dell'esterno offensivo Rafik..

Come scritto nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, ormai mancano soltanto firma e ufficialità per l'arrivo dell'esterno offensivo Rafik Zekhnini dell'Odd. Ieri sera il ragazzo ha disputato i preliminari di Europa League contro il Vaduz sofrnando una buona prestazione. Anche sul fronte Valentin Eysseric ci sono novità positive. Come nel caso dello scandinavo, infatti, mancherebbero solamente di dettagli.