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Corriere, tutto fatto per Zekhnini e Eysseric. Mancano solo firma e ufficialità

Come scritto nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, ormai mancano soltanto firma e ufficialità per l'arrivo dell'esterno offensivo Rafik..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2017 10:39
Corriere, tutto fatto per Zekhnini e Eysseric. Mancano solo firma e ufficialità -
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Come scritto nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, ormai mancano soltanto firma e ufficialità per l'arrivo dell'esterno offensivo Rafik Zekhnini dell'Odd. Ieri sera il ragazzo ha disputato i preliminari di Europa League contro il Vaduz sofrnando una buona prestazione. Anche sul fronte Valentin Eysseric ci sono novità positive. Come nel caso dello scandinavo, infatti, mancherebbero solamente di dettagli.

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