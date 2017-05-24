Corno: "Sousa? Non può allenare in Italia. Aveva una buona squadra ma ha fallito"

Pioli è una brava persona ma non ti fa fare il salto di qualità, Spalletti sarebbe tutta un'altra cosa

Il noto opinionista Elio Corno ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoweb.com: "Pioli? Non ti fa fare il salto di qualità. E' una brava persona e come tutte le brave persone quando ha a che fare con un gruppo che non dà ascolt come quello dell'inter, non può far nulla. Spalletti, con la frusta, metaforicamente parlando, può fare qualcosa di diverso".

Spende alcune parole anche sull'attuale allenatore della Fiorentina: "Sousa? E' un tecnico che non vorrei più avere in Italia, non è di personalità. Con la Fiorentina ha fatto malissimo: la squadra c'era ed era di qualità ma è andata a corrente alternata. Non è un allenatore che può allenare in Italia...".