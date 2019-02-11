Cori di discriminazione contro Napoli. Ecco quello che rischia la Fiorentina

I cori partiti dalla Curva Fiesole all’indirizzo del Napoli e dei suoi tifosi (“Vesuvio lavali col fuoco”, "Napoli usa il sapone") potrebbero costare caro alla Fiorentina. Secondo Il Mattino è in arri...

I cori partiti dalla Curva Fiesole all’indirizzo del Napoli e dei suoi tifosi (“Vesuvio lavali col fuoco”, "Napoli usa il sapone") potrebbero costare caro alla Fiorentina. Secondo Il Mattino è in arrivo una maxi multa all’indirizzo della società viola, inflitta dal giudice sportivo. Il club dovrebbe pagare una sanzione che si aggira tra i 10 e i 15 mila euro. Non ci sono invece possibilità che il Franchi venga chiuso per la prossima gara con l'Inter