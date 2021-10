CorFio, Vlahovic, niente Italia nel suo futuro, meglio l’estero: Premier League o Liga

Roma ed Inter avevano già pensato in precedenza a Dusan Vlahovic, così come la Juventus ma difficilmente la Fiorentina aprirà ad un’altra operazione alla Chiesa. A gennaio o giugno se il centravanti serbo verrà ceduto, probabilmente all’estero. In Inghilterra ci sono Tottenham e City su di lui, in Spagna l’Atletico Madrid. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, IDEA JOVIC PER IL DOPO VLAHOVIC: PUÒ LASCIARE IL REAL MADRID, FIORENTINA VIGILE