CorFio, Vlahovic firma la vittoria, a quando il rinnovo? Commisso spera prima della sua partenza per gli USA

10 gol su 10 rigori battuti per Dusan Vlahovic. Ieri una gara di sofferenza ma il sebo si è messo a disposizione della squadra, senza indispettirsi per i pochi palloni giocabili che gli sono arrivati. Un giocatore dunque costantemente in crescita. La voglia di chiudere il capitolo del suo rinnovo in casa Fiorentina tiene banco da tempo. Il serbo ed il suo agente hanno deciso di prendere del tempo per decidere il futuro. I viola offrono 4 milioni, ma i top club restano vigili sul centravanti. Commisso sperava di vedere il rinnovo prima della sua partenza per gli USA. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

