CorFio, la Fiorentina si lancia nella mischia per un posto in Europa: ieri niente calcio spettacolo

Una Fiorentina concreta vince ad Udine e si posiziona a quota 12 in classifica, in mezzo a quelle che lottano per un posto in Europa. Per una volta non abbiamo visto il calcio spettacolo di Italiano, ma la crescita della classifica passa anche attraverso partite così. In questo modo si può davvero pensare a qualcosa di importante. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

