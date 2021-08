CorFio, Vlahovic, domani l’ultima partita con la Fiorentina? Commisso prova a tenerlo ma occhio all’Inghilterra

Ad oggi è impossibile sapere se quella dell’Olimpico sarà l’ultima partita di Vlahovic con la Fioenitna. Oggi Commisso sarà in ritiro con i gigliati e potrebbe parlare con il centravanti serbo. Ribadirà la proposta di prolungamento a quasi 5 milioni netti. Aveva parlato il presidente viola di 100 milioni per la cessione. Non resta che capire se dall’Inghilterra arriverà una proposta così. L’Atletico anche c’è. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

