CorFio, Terracciano al 1° posto per parate compiute da un secondo portiere: ora tocca a lui

Pietro Terracciano minimo per un mese difenderà la porta della Fiorentina visto l’infortunio di Dragowski. Tra i secondi portieri è il primo per parate effettuate. Chissà che visto che il portiere polacco ha un contratto inserito scadenza nel 2023, e non c’è ancora accordo sul rinnovo non possa diventare il portiere titolare del futuro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

