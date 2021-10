Repubblica, Vlahovic e quelle dichiarazioni discutibili: in estate c’era l’accordo con l’Atletico, stop di Commisso

Nel mirino di Commisso i procuratori, come quelli di Vlahovic che hanno confermato nelle scorse ore come in estate avessero un accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento del giocatore sulla base di 60 milioni al quale Commisso si è però opposto. Eppure lo stesso attaccante aveva pubblicamente ribadito di essere rimasto a Firenze perchè la considera la sua seconda casa. Dichiarazioni quelle di Vlahovic e del suo entourage quantomeno discutibili. La questione Vlahovic insomma continua a tenere banco. Lo scrive Repubblica.

