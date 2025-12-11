11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:24

CorFio stupito: "A sentire parlare la Fiorentina la sconfitta col Sassuolo non ha lasciato strascichi"

CorFio stupito: “A sentire parlare la Fiorentina la sconfitta col Sassuolo non ha lasciato strascichi”

11 Dicembre

I protagonisti della Fiorentina assicurano che i problemi sono risolti, ma il campo darà conferma di quanto detto in conferenza?

Il Corriere Fiorentino ha fatto il punto sulla squadra viola analizzando le parole di Vanoli e del capitano Ranieri in conferenza stampa: “Sentendo parlare il mister viola e il capitano in conferenza stampa. la sconfitta di Reggio Emilia non ha lasciato strascichi, così come le ricostruzioni su uno spogliatoio poco unito sembrano già superate. ma per credere alla Fiorentina serviranno più conferme dal campo che semplici rassicurazioni. Anche a questo può servire la gara di stasera, penultimo impegno del girone di Conference League che i viola dovranno onorare anche per mere questioni di classifica. Sconfitti da Mainz e Aek Atene gli uomini di Vanoli sono chiamati a riprendere il cammino europeo senza ulteriori intoppi, e magari provare a risparmiarsi il playoff di accesso alla fase finale in programma a metà febbraio”.

