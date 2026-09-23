Corfio: "Sembra di stare al Viola Park, invece è Coverciano: quanti giovani cresciuti a Firenze"

Il vivaio sforna azzurri: ora la sfida della Fiorentina è non farli esplodere altrove

A Coverciano si respira aria di casa: la nuova Nazionale firmata Roberto Mancini parla sempre più fiorentino. Come evidenzia il Corriere Fiorentino, la folta presenza di elementi cresciuti nel vivaio viola accende i riflettori sull'operato del settore giovanile e sull'impatto del Viola Park. Difensori come Kayode (esploso e poi ceduto al Brentford per 17,5 milioni), Ghilardi e la novità Kouadio, insieme ad affermati ex come Gianluca Mancini e Zaniolo, testimoniano una fucina di talenti da sempre florida. Ma se a centrocampo Mancini punta su Fagioli e Mandragora e all'orizzonte si affacciano giovani come Comuzzo, Fortini, Favasuli e Croci, il nodo resta uno solo: la capacità della Fiorentina di trattenere i propri gioielli evitando che i nuovi Kayode, Ghilardi o Zaniolo che esplodano altrove.