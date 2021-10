CorFio, l’ottobre rosso della Fiorentina di Commisso: dalla rottura Ribéry-Montella al caso Vlahovic

In casa Fiorentina tra ottobre e novembre c’è sempre un brutto tempo. Anche il caso Vlahovic è scoppiato proprio in questo periodo. Commisso ora si trova di fronte il rifiuto del serbo, dopo un’estate in cui si è parlato sempre di rinnovo. Un anno fa da ricordare la cessione di Federico Chiesa alla Juventus, questa coincide con lo strappo tra il patron e Vlahovic di quest’anno. In questo mese inoltre ci fu anche lo screzio tra Ribery e Montella, un periodo che di certo non porta bene ai gigliati. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

