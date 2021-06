CorFio, Italiano, la chiave per sbloccare il suo staff è Ranieri: accetterebbe il trasferimento a casa

L’annuncio dell’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina potrebbe slittare all’inizio della prossima settimana. Non c’è solo l’ostacolo clausola rescissoria per i viola, dovranno esserci accordi anche per lo staff del tecnico. Luca Ranieri, accetterebbe di essere la contropartita per un trasferimento a casa, ma lo Spezia sta cercando il nuovo allenatore. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

