Corfio: "Fiorentina, tre cessioni ancora da sbloccare: Paratici al lavoro per gli esuberi"

Nzola, Sottil e Barak sono ancora al Viola Park

La Fiorentina continua a lavorare per trovare una sistemazione ai giocatori considerati fuori dal progetto. Come riporta il Corriere Fiorentino, a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato Nzola, Sottil e Barak sono ancora al Viola Park, nonostante fossero stati individuati da tempo tra i principali candidati alla partenza.

A rendere più complicata la situazione ci sono anche gli ingaggi. Nzola e Barak percepiscono circa 1,5 milioni di euro netti a stagione, mentre Sottil guadagna poco meno di un milione.

Trovare una soluzione per i tre giocatori non sarà semplice. Il Sassuolo non sembra interessato a Nzola, mentre il Lecce non ha riaperto la pista per Sottil. Per Barak, invece, è sfumato il trasferimento all’Apoel Nicosia a causa di questioni fiscali.

La Fiorentina dovrà quindi continuare a muoversi sul mercato per piazzare i tre esuberi, con l’obiettivo di completare le uscite entro la chiusura della sessione.