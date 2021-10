CorFio, Fiorentina alla sosta in zona Europa League: il 7/11 però si inizieranno a tirare le somme

Nessuno lo scorso luglio avrebbe pensato a questi numeri finora per la Fiorentina. Quinto posto con 12 punti ed in piena zona Europa League, a solo tre punti dalla Champions. Ora l’obiettivo della Fiorentina è ritrovare un’identità. Il prossimo appuntamento è il 7 novembre quando la Serie A si fermerà ancora per le Nazionali. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

