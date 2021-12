CorFio, Dragowski, rinnovo in stand by, verso l’addio a giugno. La Fiorentina chiede 15 milioni

Dragowski dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta natalizia, e secondo le parole di Italiano, dovrebbe riprendersi la titolarità in porta. Il suo contratto però, scadrà nel 2023, per questo la Fiorentina riflette sul suo futuro. La trattativa per il rinnovo non si sblocca. Potrebbe esserci uno scambio con il Napoli. La sua valutazione è di 15 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

