CorFio, Castrovilli non verrà ceduto. Riuscirà Gattuso a trasformarlo nello Zielinski viola?

Se è vero gli esami non finiscono mai, allora per Gaetano Castrovilli ne sta per arrivare uno di quelli che segnerà con forza il suo percorso di crescita. Nel bene o nel male. Riuscirà Castrovilli a fare come Zielinski? La risposta non può che darla Gaetano. Nella testa dell’allenatore infatti sarà lui il trequartista di riferimento, e per certi versi per lui sarà come tornare alle origini. Anche la trattativa per il rinnovo di contratto è finita nel congelatore. Se ne parlerà più avanti. A proposito le voci sul cambio di procuratore sono state smentite. Un’ipotesi la cessione che al momento non viene presa in considerazione dalla società. Lo scrive il Corriere Fiorentino oggi in edicola.

