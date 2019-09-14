Coreografia già pronta in Maratona: migliaia di bandierine per sostenere la viola

La Maratona si appresta a sostenere attivamente la coreografia della curva Fiesole, con una coreografia che si preannuncia spettacolare. Sono già migliaia, ad un'ora dall'inizio di Fiorentina - Juvent...

La Maratona si appresta a sostenere attivamente la coreografia della curva Fiesole, con una coreografia che si preannuncia spettacolare. Sono già migliaia, ad un'ora dall'inizio di Fiorentina - Juventus, le bandierine multicolore che i tifosi sono chiamati a sventolare all'ingresso in campo delle squadre, in quello che - per tutta Firenze - è il match più sentito dell'anno.