Coreografia, bandierone con il volto di Astori. Cosi la Fiesole si prepara per la prima senza il capitano

Domenica sarà una gara da ricordare per la Fiorentina e i suoi tifosi. La prima partita dopo la morte del capitano. Al Franchi è previsto il tutto esaurito per una partita che resterà nella storia non...

Domenica sarà una gara da ricordare per la Fiorentina e i suoi tifosi. La prima partita dopo la morte del capitano. Al Franchi è previsto il tutto esaurito per una partita che resterà nella storia non solo della società viola ma anche di tutto il calcio. La Fiesole sta preparando una grande coreografia in onore di Davide Astori, ad inizio gara ci sarà la cerimonia della società per il ritiro della maglia numero 13. I tifosi hanno anche preparato il bandierone enorme con il volto di Astori che da ora in poi sarà sempre presente sugli spalti. Tante saranno le iniziative e i ricordi di tutti i tifosi, tante iniziative ancora non sono state definite.

Flavio Ognissanti