11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cor. Sport preoccupato: “Un Ranieri teso e turbato è la rappresentazione perfetta della Fiorentina”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Cor. Sport preoccupato: “Un Ranieri teso e turbato è la rappresentazione perfetta della Fiorentina”

Redazione

11 Dicembre · 09:24

Aggiornamento: 11 Dicembre 2025 · 09:24

TAG:

FiorentinaRanieri

Condividi:

di

Il Corriere dello Sport si è soffermato su Luca Ranieri e sulle dichiarazioni del capitano viola in conferenza stampa

Il Corriere dello Sport si sofferma su Luca Ranieri che si presenta in sala stampa visibilmente teso e ammette che la squadra sta attraversando un momento di paura, già emerso nella partita di Reggio Emilia. Pur riconoscendo questa difficoltà mentale, sostiene la linea dell’allenatore Vanoli: parlare di paura non deve diventare un alibi.Ranieri racconta poi del lungo confronto avvenuto con l’allenatore, convinto che il dialogo interno possa riportare la squadra a prestazioni più concrete e convincenti.

Il gruppo, a suo dire, è unito nel tentativo di superare il blocco mentale che sta penalizzando ogni giocatore. C’è piena fiducia nel tecnico e nella possibilità di tornare a vivere il calcio con serenità. Il rigore? Ci sono le gerarchie, ma l’obiettivo era uno. Il capitano riflette sul peso di indossare la fascia in un momento di forte contestazione. Per lui rappresenta un valore aggiunto e le critiche non lo distolgono dal cercare di imparare dai propri errori. A sostenerlo ci sono compagni esperti come Dzeko, Gosens e Pablo Marí, figure che lo aiutano con i loro consigli.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio