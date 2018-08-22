Cor. Fiorentino, "L'AlbiCholito" ed alzi la mano chi non ha pensato a Batistuta. Simeone si prepara per la sua Argentina

Numero 9 in viola, attaccante dell'Argentina. Fino a pochi giorni fa staremmo parlando di Batistuta ma da adesso anche di Giovanni Simeone. Si sono anche conosciuti, i due, in occasione nell’ultimo bl...

Numero 9 in viola, attaccante dell'Argentina. Fino a pochi giorni fa staremmo parlando di Batistuta ma da adesso anche di Giovanni Simeone. Si sono anche conosciuti, i due, in occasione nell’ultimo blitz fiorentino del Re Leone. Hanno parlato a lungo, e quei consigli Giovanni non li scorderà mai. «Mi ha detto di stare tranquillo, che prima o poi i gol arrivano». E infatti, nell’ultima parte di stagione, il Cholito ha iniziato a volare: 7 reti nelle ultime 10 gare del campionato, con la tripletta al Napoli come capolavoro da mettere in cornice. Ora la convocazione in Nazionale può dargli la spinta giusta per ripartire alla grande. (il 7 contro il Guatemala e il 12 settembre contro la Colombia) E per infrangere un tabù. Mai, infatti, Simeone ha segnato alla prima gara di campionato. Non ci è riuscito né col River Plate, né col Genoa, e anche lo scorso anno (a San Siro con l’Inter) pur andandoci vicino, è rimasto a secco. Contro il Chievo insomma, il figlio del Cholo avrà un motivo in più per darsi da fare...

Fonte: Il Corriere Fiorentino