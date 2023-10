Cor. Fiorentino, Italiano vuole portare la Fiorentina nell’Europa che conta per sfidare i migliori tecnici

Il giornalista Ernesto Poesio sulle colonne di Il Corriere Fiorentino ha analizzato la partita tra Fiorentina e Empoli e il momento della squadra viola. Questo un estratto del suo editoriale: “Le due settimane al terzo posto con vista sull’Europa che conta, hanno consolidato l’entusiasmo e permesso di sognare in grande. La crescita di questa squadra è innegabile: è oggi molto più consapevole e sicura dei propri mezzi rispetto alla della scorsa stagione. Proprio come ai tempi di un altro Vincenzo (Montella) la Fiorentina ha ormai creato una sua identità in cui i giocatori si riconoscono. In una recente intervista non ha nascosto che se le cose dovessero continuare ad andare a gonfie vele potrebbe essere necessario «dover scegliere» tra Conference e campionato. Parole figlie dell’ambizione di portare la Fiorentina a un livello successivo, quello dell’Europa che conta dove poter sfidare i migliori tecnici e giocatori d’Europa. Il prossimo ciclo di partite peserà definitivamente le ambizioni viola. Una salita da affrontare a tutta velocità, senza guardarsi troppo indietro”.

