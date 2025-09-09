Cor. Fiorentino, è caos biglietti per Fiorentina-Napoli, i napoletani possono invadere gli altri settori

Il Corriere Fiorentino racconta che è ancora bloccata la vendita dei biglietti per Fiorentina-Napoli. A una manciata di giorni dalla gara di sabato, la vendita dei biglietti non è ancora partita. La sospensione è legata alla decisione del Casms, chiamato a stabilire la capienza del settore ospiti dopo la riunione del Cosp in Prefettura. Intanto cresce l’attesa per una sfida che negli ultimi anni è diventata un vero appuntamento da sold out, con capienza fissa di almeno 30 mila spettatori. La questione principale che tiene fermo il tutto riguarda proprio i posti riservati ai tifosi partenopei, nella scorsa stagione erano appena 350, scelta che aveva portato molti gruppi organizzati avversari a disertare la trasferta.

La Uefa, invece, per la Conference League aveva imposto un minimo di mille biglietti agli ospiti, creando un evidente contrasto. Ora dal Viminale potrebbe arrivare l’ok a un aumento, probabilmente intorno alle 700 unità. L’incertezza, però, pesa anche sui tifosi viola non abbonati, che non sanno ancora se potranno acquistare il tagliando. La curva Ferrovia è già sold out e il numero definitivo degli abbonati sarà comunicato solo a ridosso della gara, ma una quota di biglietti dovrebbe comunque essere messa in vendita. Una volta sbloccata la situazione, è prevedibile una corsa ai tagliandi, con tanti toscani simpatizzanti del Napoli che potrebbero contribuire a creare un’atmosfera da grande evento per il debutto casalingo di lusso della squadra di Pioli.