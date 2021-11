Cor. Fior., Gonzalez fuori condizione, entrerà a gara in corso nella sfida al Milan

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi aggiorna sulle condizioni di Nicolas Gonzalez dopo la guarigione dal COVID. L’argentino continua a lavorare in gruppo, sta bene, ma dopo quasi tre settimane di assenza dal campo manca completamente di condizione e in casa Fiorentina nessuno ha troppa intenzione di rischiare. In poche parole, sarà difficile vederlo titolare sabato con il Milan, sarà più facile vederlo impiegato a gara in corso

MONTOLIVO HA PARLATO DI FIORENTINA