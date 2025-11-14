Cor. dello Sport: “Fiorentina anche oggi doppia seduta. Kean farà delle terapie alla tibia”

14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Corriere dello Sport analizza la situazione in casa Fiorentina e sull’infortunio alla tibia di Kean che ha saltato anche la Nazionale.

Anche oggi la Fiorentina svolgerà una doppia seduta di allenamento al Viola Park. Il gruppo, guidato da Vanoli, viene monitorato con attenzione per modulare i carichi di lavoro in base alle esigenze di ciascun giocatore, come lo stesso tecnico ha spiegato nella conferenza stampa di mercoledì.

Particolare attenzione è rivolta a Kean, attualmente impegnato in terapie per individuare il percorso migliore di recupero dal trauma alla tibia. Ai box anche Gosens, che sta lavorando per rientrare dopo una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra.

La notizia è riportata dal Corriere dello Sport.

