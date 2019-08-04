Coppa Italia, passa il Monza. Ora sfida al Benevento. Il 18 la vincente contro i viola..
Grazie ai gol messi a segno da Iacolano al 6’ e da Brighenti al 33’, il Monza del presidente Silvio Berlusconi vince 2-0 sull’Alessandria allo stadio Brianteo e si regala il III turno di Coppa Italia...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 23:28
Grazie ai gol messi a segno da Iacolano al 6’ e da Brighenti al 33’, il Monza del presidente Silvio Berlusconi vince 2-0 sull’Alessandria allo stadio Brianteo e si regala il III turno di Coppa Italia contro il Benevento di Pippo Inzaghi: la vincitrice della sfida tra i biancorossi e i sanniti, in programma domenica prossima, sfiderà poi la Fiorentinaallo stadio Franchi domenica 18 agosto in gara secca.
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