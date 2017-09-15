Prima convocazione con l'Argentina per Pezzella: Sampaoli ora punta su di lui
Prima convocazione con la nazionale Argentina per il difensore centrale viola German Pezzella: il ct Jorge Sampaoli ha deciso di puntare su di lui, chiamandolo per le sfide al Perù e all'Ecuador. Per...
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2017 18:39
Prima convocazione con la nazionale Argentina per il difensore centrale viola German Pezzella: il ct Jorge Sampaoli ha deciso di puntare su di lui, chiamandolo per le sfide al Perù e all'Ecuador. Per il difensore, appena sbarcato in viola, una nuova bella soddisfazione.