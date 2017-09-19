I convocati di Pioli per la sfida alla Juve: ci sono Saponara ed Eysseric
Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida alla Juventus: Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Babacar, Lau...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2017 15:59
Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida alla Juventus: Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Babacar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo