Convocati: Ilicic non ce la fa, ci sono Chiesa e Hagi
Paulo Sousa ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista del match di domani contro l'Atalanta, guidata da Giampiero Gasperini. Ecco la lista stilata dal tecnico portoghese: Astori, Badelj,...
Paulo Sousa ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista del match di domani contro l'Atalanta, guidata da Giampiero Gasperini. Ecco la lista stilata dal tecnico portoghese: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowski, Hagi, Babacar, Kalinic, Lezzerini, Milic, Olivera, Rodriguez, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Borja Valero, Vecino, Zarate.
Non ce la fa quindi a recuperare Josip Ilicic, vittima di un brutto scontro in occasione della pausa delle nazionali. Per il resto Sousa sembra avere ampia scelta e, con ogni probabilità, deciderà di optare per l'ormai consueto 3-4-2-1 malgrado le numerose critiche ricevute da chi vorrebbe vedere due punte in campo.