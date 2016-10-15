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Convocati: Ilicic non ce la fa, ci sono Chiesa e Hagi

Paulo Sousa ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista del match di domani contro l'Atalanta, guidata da Giampiero Gasperini. Ecco la lista stilata dal tecnico portoghese: Astori, Badelj,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2016 16:37
Convocati: Ilicic non ce la fa, ci sono Chiesa e Hagi -
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Paulo Sousa ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista del match di domani contro l'Atalanta, guidata da Giampiero Gasperini. Ecco la lista stilata dal tecnico portoghese: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowski, Hagi, Babacar, Kalinic, Lezzerini, Milic, Olivera, Rodriguez, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Borja Valero, Vecino, Zarate.

Non ce la fa quindi a recuperare Josip Ilicic, vittima di un brutto scontro in occasione della pausa delle nazionali. Per il resto Sousa sembra avere ampia scelta e, con ogni probabilità, deciderà di optare per l'ormai consueto 3-4-2-1 malgrado le numerose critiche ricevute da chi vorrebbe vedere due punte in campo.

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