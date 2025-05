Convocati Fiorentina: Kean e Gudmundsson recuperano e sono a disposizione, ancora out Cataldi

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha diramato i convocati in vista della penultima giornata di Serie A contro il Bologna che si giocherà questa sera al Franchi. Ci sono due buone notizie come il recupero sia di Kean che di Gudmundsson che sono entrambi a disposizione, vedremo quanti minuti avranno e se partiranno titolari. L’unico infortunato è Cataldi ancora ai box dopo la gara di andata con il Betis. Assenti per squalifica Beltran, Folorunsho e Zaniolo, questo l’elenco completo:

1) ADLI Yacine

2) CAPRINI Maat Daniel

3) COLPANI Andrea

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FAGIOLI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Bioty Moise

11) MANDRAGORA Rolando

12) MARÍ VILLAR Pablo

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) NDOUR Cher

16) PARISI Fabiano

17) PONGRAČIĆ Marin

18) RANIERI Luca

19) RICHARDSON Michael Amir Junior

20) RUBINO Tommaso

21) TERRACCIANO Pietro (P)