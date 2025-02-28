Convocati Fiorentina: A sorpresa convocato Gudmundsson. Non recuperano Adli, Folorunsho e Kean

La Fiorentina ha diramato i convocati da mister Palladino per il match di stasera contro il Lecce in programma alle 20:45 al Franchi, confermate le assenze di Adli, Folorunsho e Kean. La grande sorpre...

La Fiorentina ha diramato i convocati da mister Palladino per il match di stasera contro il Lecce in programma alle 20:45 al Franchi, confermate le assenze di Adli, Folorunsho e Kean. La grande sorpresa è la convocazione di Albert Gudmundsson alla prese con la frattura del coccige rimediata contro il Como, da capire se è stato convocato per fare gruppo o se è effettivamente recuperato ed arruolabile. Assente anche Richardson per squalifica

La lista dei convocati viola per la partita contro il Lecce:

1) BELTRÁN Lucas

2) CAPRINI Maat Daniel

3) CATALDI Danilo

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FAGIOLI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) HARDER Jonas

11) MANDRAGORA Rolando

12) MARÍ VILLAR Pablo

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) NDOUR Cher

16) PARISI Fabiano

17) PONGRAČIĆ Marin

18) RANIERI Luca

19) RUBINO Tommaso

20) TERRACCIANO Pietro (P)

21) ZANIOLO Nicolò