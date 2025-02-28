Convocati Fiorentina: A sorpresa convocato Gudmundsson. Non recuperano Adli, Folorunsho e Kean
La Fiorentina ha diramato i convocati da mister Palladino per il match di stasera contro il Lecce in programma alle 20:45 al Franchi, confermate le assenze di Adli, Folorunsho e Kean. La grande sorpre...
La Fiorentina ha diramato i convocati da mister Palladino per il match di stasera contro il Lecce in programma alle 20:45 al Franchi, confermate le assenze di Adli, Folorunsho e Kean. La grande sorpresa è la convocazione di Albert Gudmundsson alla prese con la frattura del coccige rimediata contro il Como, da capire se è stato convocato per fare gruppo o se è effettivamente recuperato ed arruolabile. Assente anche Richardson per squalifica
La lista dei convocati viola per la partita contro il Lecce:
1) BELTRÁN Lucas
2) CAPRINI Maat Daniel
3) CATALDI Danilo
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) FAGIOLI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) HARDER Jonas
11) MANDRAGORA Rolando
12) MARÍ VILLAR Pablo
13) MARTINELLI Tommaso (P)
14) MORENO Matías Agustín
15) NDOUR Cher
16) PARISI Fabiano
17) PONGRAČIĆ Marin
18) RANIERI Luca
19) RUBINO Tommaso
20) TERRACCIANO Pietro (P)
21) ZANIOLO Nicolò