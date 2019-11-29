Convocati della Fiorentina, non ci sono nè Chiesa nè Pezzella. La lista completa
Il calciatore Federico Chiesa continua il protocollo di riabilitazione come stabilito, a causa del risentimento all’’adduttore lungo della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutato il suo ri...
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2019 20:30
Il calciatore Federico Chiesa continua il protocollo di riabilitazione come stabilito, a causa del risentimento all’’adduttore lungo della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutato il suo rientro in gruppo. Ecco i convocati della Fiorentina: Badelj, Benassi, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Cerofolini, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pedro, Pulgar, Ranieri, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.