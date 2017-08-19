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Convocati: ci sono Simeone e Pezzella, chance da subito per Benassi?

Ecco i convocati da mister Stefano Pioli per la prima di campionato a San Siro, contro l'Inter:Astori, Badelj, Benassi, Cerofolini, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Khouma Babacar,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 15:24
Convocati: ci sono Simeone e Pezzella, chance da subito per Benassi? - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco i convocati da mister Stefano Pioli per la prima di campionato a San Siro, contro l'Inter:

Astori, Badelj, Benassi, Cerofolini, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Khouma Babacar, Milenkovic, Olivera, Hrstov, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Tomovic, Veretout, Hugo e Zekhnini.

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