Convocati: ci sono Simeone e Pezzella, chance da subito per Benassi?
Ecco i convocati da mister Stefano Pioli per la prima di campionato a San Siro, contro l'Inter:Astori, Badelj, Benassi, Cerofolini, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Khouma Babacar,...
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 15:24
Ecco i convocati da mister Stefano Pioli per la prima di campionato a San Siro, contro l'Inter:
Astori, Badelj, Benassi, Cerofolini, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Khouma Babacar, Milenkovic, Olivera, Hrstov, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Tomovic, Veretout, Hugo e Zekhnini.