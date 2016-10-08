"Convinti dei mezzi della squadra, ho pranzato con Paulo, vi posso dire..."

Cognigni: "Sousa mai in bilico, io e ADV siamo sempre al centro sportivo, altro che proprietà distante. Rifiutato uno sponsor di scommesse

Il presidente della Fiorentina, Mario Cognigni, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'esito della gara di oggi dispuatata dalla Fiorentina femminile contro lo Jesina. Eccone un estratto: "La squadra femminile? Gli obiettivi sono chiari, vogliamo crescere ancora. Secondo posto? S', mi riferisco anche a quello. Scudetto? Vincere è sempre dura, anche nelle squadre minori".

Poi sulla Fiorentina maschile: "Sousa? Ci ho parlato oggi a pranzo, è sereno e tranquillo. Ha la nostra fiducia, non è mai mancata. Sono certo che miglioreremo il rendimento con il lavoro, malgrado le difficoltà iniziali. La scelta di un'agenzia di scommesse da parte della Figc come sponsor? Noi abbiamo voluto Folletto perché ha uno spessore intenazionale. Noi abbiamo rifiutato agenzie di scommesse come sponsor. E' un orgoglio avere così tanti giocatori impegnati con le nazionali. Adv? E' carico, quando arriva va sempre da calciatori e mister. Siamo poco visibili qui, ma la nostra presenza è costante. Non è vero che c'è un distacco da parte della proprietà verso la Fiorentina: sono falsità. Siamo sereni e lavoriamo per crescere".