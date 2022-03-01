Convenzione stadio Franchi rinnovata fino a giugno 2023. A fine mese incontro per restyling

Nardella e Barone ieri hanno sottoscritto l'accordo

A proposito del Franchi ieri Nardella e Barone hanno sottoscritto la proroga della convenzione tra Comune di Firenze e Fiorentina con accordo che si allunga fino al 30 giugno 2023, rinnovabile successivamente in base ai lavori che riguarderanno l'impianto di Campo di Marte. Da qui a fine mese tavolo tecnico tra le due parti dopo la scelta del progetto di restyling. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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