Contro il Cagliari uno tra Pedro e Vlahovic sarà titolare, Montella passa alla punta

Il Corriere dello Sport parla dei bomber viola Vlahovic e Pedro: uno dei due a Cagliari potrebbe essere titolare, se Montella dovesse rinunciare a Boateng e schierare il 4-3-3. Nell’ultimo mese un so...

Il Corriere dello Sport parla dei bomber viola Vlahovic e Pedro: uno dei due a Cagliari potrebbe essere titolare, se Montella dovesse rinunciare a Boateng e schierare il 4-3-3. Nell’ultimo mese un solo attaccante è andato a segno, si tratta di Chiesa che per caratteristiche è un esterno. Il problema gol non esiste in maniera pressante, e la viola deve trovare nuove soluzioni per andare in rete