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Contro il Cagliari uno tra Pedro e Vlahovic sarà titolare, Montella passa alla punta

Il Corriere dello Sport  parla dei bomber viola Vlahovic e Pedro: uno dei due a Cagliari potrebbe essere titolare, se Montella dovesse rinunciare a Boateng e schierare il 4-3-3. Nell’ultimo mese un so...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 11:55
Contro il Cagliari uno tra Pedro e Vlahovic sarà titolare, Montella passa alla punta -
Rassegna Stampa
Vlahovic
Pedro
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Il Corriere dello Sport  parla dei bomber viola Vlahovic e Pedro: uno dei due a Cagliari potrebbe essere titolare, se Montella dovesse rinunciare a Boateng e schierare il 4-3-3. Nell’ultimo mese un solo attaccante è andato a segno, si tratta di Chiesa che per caratteristiche è un esterno. Il problema gol non esiste in maniera pressante, e la viola deve trovare nuove soluzioni per andare in rete

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