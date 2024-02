Contratto Beltran, 12,5 milioni subito al River ma ce ne sono altrettanti di bonus, dai gol ai minuti giocati 

L’unica nota lieve di questa Fiorentina ha un nome e un cognome: Lucas Beltran. L’argentino sta trascinando la Fiorentina in questo momento di difficoltà con prestazioni da grande attaccante. Nel 2024, soltanto Vlahovic e Lautaro hanno fatto meglio di lui. Il Corriere dello Sport, si sofferma sui bonus all’interno del contratto dell’argentino. I primi 12,5 milioni sono stati versati dalla Fiorentina nelle casse del River Plate nel momento dell’acquisto, ma c’è ne sono altrettanti che compongono dei particolari bonus: parte di questa cifra è legata alle reti e si sbloccherà al decimo gol stagionale del numero nove (che in totale, contando anche le coppe, è a otto). Inoltre, altra parte di quei 12,5 milioni è legata a obiettivi di squadra: il River Plate riceverà un indennizzo ulteriore in caso di qualificazione in Europa League della Fiorentina, stessa cosa nell’eventualità che la Viola vinca la Conference a fine stagione. Ma ci sono altri dettagli.

L’accordo stipulato in estate prevede inoltre che il club argentino incassi un’ulteriore parte di bonus qualora il calciatore giochi più del 50% dei minuti totali a disposizione in stagione, target che per adesso sembra più che alla portata visto che il classe 2001 ha disputato 1796 minuti sui 3300 complessivi. Infine, la palla passa all’Argentina: l’ultima postilla sul contratto di Beltran prevede che alla terza convocazione con la Selección il River incasserà un ulteriore conguaglio. Ecco spiegato il contratto di Lucas Beltran. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI GIORGETTI