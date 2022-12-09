Continua il percorso di riabilitazione di Sottil: oggi esercizi in piscina. In campo a febbraio?
Continua il percorso di riabilitazione per Riccardo Sottil. Il classe 99', come testimoniato da lui stesso attraverso una Instagram Stories, sta svolgendo degli esercizi in piscina per cercare di recu...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2022 18:28
Continua il percorso di riabilitazione per Riccardo Sottil. Il classe 99', come testimoniato da lui stesso attraverso una Instagram Stories, sta svolgendo degli esercizi in piscina per cercare di recuperare al meglio dopo l'operazione all'ernia. Il rientro in campo dell'esterno della Fiorentina è previsto per il mese di febbraio.
GAZZETTA, SABIRI, LA FIORENTINA ATTENDE MA C’È IL RISCHIO ASTA A CAUSA DEL MONDIALE
https://www.labaroviola.com/gazzetta-sabiri-la-fiorentina-attende-ma-ce-il-rischio-asta-a-causa-del-mondiale/195231/