Labaro Viola

Contestazione tifosi, Corvino: "E' colpa mia". Gli ultras hanno cori per tutti...

Una contestazione forte ma civile. Corvino si assume tutte le colpe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2017 12:14
Contestazione tifosi, Corvino: "E' colpa mia". Gli ultras hanno cori per tutti... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
News
Primo Piano
Corvino
Curva Fiesole
Condividi

La contestazione preannunciata ieri nel tardo pomeriggio dal gruppo UnoNoveDueSei che occupa il settore centrale in Curva Fiesole, stamani si è materializzata ai campini. Cori per tutti: Da Sousa etichettato come "gobbo di m...." Ai Della Valle "andatevene" ai giocatori: "andate a lavorare e bisogna correre per vincere". A metà della contestazione durata dalle 10.45 alle 11.55 circa il D.S. della Fiorentina Pantaleo Corvino si è avvicinato ai cancelli per parlare con i tifosi. Queste le sue dichiarazioni:

"Quando sono venuto il primo giorno ho detto che dobbiamo ripartire in primis dall'equilibrio economico. I fratelli Della Valle in 15 anni di presidenza ci hanno portato in Europa più volte. È colpa mia se non sono riuscito a prendere un difensore più forte nel mercato".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok