Conterio: "Folorunsho sempre più vicino alla Fiorentina. Formula del prestito con obbligo a 12 milioni"
Michael Folorunsho vicino alla Fiorentina: prestito con obbligo di riscatto per il centrocampista del Napoli
La Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo, individuando in Michael Folorunsho il profilo ideale per poter sostituire Edoardo Bove. Secondo quanto riporta il giornalista di TMW, Marco Conterio, il centrocampista ex Verona sarebbe vicinissimo dal vestire la maglia viola, lasciando il Napoli in questa sessione di mercato. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. La Fiorentina potrebbe chiudere così il primo colpo di gennaio.
Di Marzio: “Quarta pronto a partire direzione River. Si aspetta il via libera del Monza per Pablo Marí”
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