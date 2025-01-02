Conteiro (TMW): "Folorunsho-Fiorentina ai dettagli. Spinazzola? C'è il Torino. Biraghi a Napoli"
Folorunsho presto sarà ufficialmente viola
A cura di Redazione Labaroviola
02 gennaio 2025 11:16
Marco Conteiro di TMW scrive ciò sul suo profilo X in merito all'approdo alla Fiorentina di Folorunsho: "E' ai dettagli il passaggio di Michael Folorunsho dal Napoli alla Fiorentina. Con Leonardo Spinazzola in uscita (c'è il Torino), agli azzurri può andare Cristiano Biraghi".
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