Conte perde le staffe: "Chi me l'ha fatto fare di tornare? Non sarò una grave perdita per il calcio"
"Un messaggio ai tifosi della Juve? Ho cercato di darlo già dieci giorni fa. Dobbiamo trasmettere valori positivi, è uno sport non è una guerra. Altrimenti sono il primo a dire 'basta' e 'arrivederci'...
"Un messaggio ai tifosi della Juve? Ho cercato di darlo già dieci giorni fa. Dobbiamo trasmettere valori positivi, è uno sport non è una guerra. Altrimenti sono il primo a dire 'basta' e 'arrivederci'. Sono tornato in A dall' Inghilterra e sono in difficoltà, a volte mi chiedo, chi me lo ha fatto fare? Non sarà una grave perdita per il calcio ma se il calcio è questo non sarà una grave perdita per me". E' la riflessione indispettita di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juve: l'allenatore nerazzurro era visibilmente innervosito dopo la domanda sulla petizione che chiedeva di togliere la sua stella dallo Stadium e dopo queste parole ha lasciato la conferenza stampa senza concludere il giro previsto.
Fonte (Ansa)