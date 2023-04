Conference League, saranno 450 i tifosi della Fiorentina in Polonia per seguire la partita contro il Poznan

Saranno circa 450 i tifosi che giovedì seguiranno la Fiorentina al Miejski Stadion di Poznan per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Nonostante la trasferta non certo agevole, il popolo viola non farà mancare il proprio supporto ad una squadra che andrà in caccia della qualificazione. Reduci da 8 vittorie consecutive in Europa, i viola sono attesi da un’accoglienza particolarmente scomoda, visto che la tifoseria del Lech Poznan è tra le più calde (e temute) del continente.

Non a caso in vista della partita di ritorno il sindaco Nardella ha chiesto al ministro Piantedosi la massima attenzione. Intanto da oggi alle 15 via alla vendita libera del pacchetto «Una poltrona per due…coppe»: la possibilità di acquistare i biglietti per le sfide interne con Lech e Cremonese, garantendosi un diritto di prelazione esclusivo per gli eventuali turni successivi (finale Coppa Italia e semifinale di Conference). Lo scrive il Corriere Fiorentino.

