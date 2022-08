Conference League, la Fiorentina apre al Franchi contro il Riga, poi volerà ad Istanbul. Il calendario

Scrive Sportmediaset, per quanto riguarda la Fiorentina, al debutto in Conference, giocherà subito contro il Riga, poi volerà a Istanbul e nella terza e quarta giornata sfiderà Heart of Midlothian.

CONFERENCE LEAGUE

Prima giornata, 8 settembre: 18.45 Fiorentina-Riga.

Seconda giornata, 15 settembre: 21 Istanbul Başakşehir-Fiorentina.

Terza giornata, 6 ottobre: 21 Heart of Midlothian-Fiorentina.

Quarta giornata, 13 ottobre: 18.45 Fiorentina-Heart of Midlothian.

Quinta giornata, 27 ottobre: 18.45 Fiorentina-Istanbul Başakşehir.

Sesta giornata, 3 novembre: 16.30 Riga-Fiorentina.

