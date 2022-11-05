Conference League, la distanza è il peggior avversario: Baku è la città più lontana 

L'avversario più ostico della Fiorentina potrebbe essere proprio la distanza

Considerate le 7 potenziali avversarie della Fiorentina nel play off di Conference League, una delle variabili negative è rappresentata dalla distanza, ossia dal viaggio da sostenere in occasione della gara d’andata (16 febbraio). La destinazione più vicina in linea d’aria, infatti, è quella di Razgrad in Bulgaria (1.227 km), mentre quella più distante è Baku in Azerbaijan (3.182 km). Paradossalmente uno degli accoppiamenti più “vicini” (1.517 km) è rappresentato dallo Sheriff di Tiraspol, città molto vicina al conflitto russo-ucraino, formalmente moldava, ma dal 1990 dichiaratasi indipendente in uno stato separatista non riconosciuto dall’ONU. Il fattore distanza ha molta importanza visto che la Fiorentina affronterà questa trasferta solo 4 giorni dopo la gara di Torino contro la Juventus. E’ quindi auspicabile affrontare una squadra più abbordabile come l’AEK Larnaca, il Qarabag o lo stesso Sheriff, anche se Bodø e Ludogorets non dovrebbero essere insidie per la Fiorentina. Braga e Trabzonspor, invece, lanciatissime nei propri campionati, renderebbero sicuramente più difficile il percorso della squadra di Italiano. Lo scrive La Nazione.