Conference ad alto livello: subito 5 gare in 15 giorni, mai così tanti impegni dal 2001 per la Fiorentina

L’accesso della Fiorentina al playoff di Conference League proietta i viola in una dimensione totalmente nuova: la squadra di Italiano dovrà sostenere un tour de force impegnativo a fine agosto (5 partite in 16 giorni) e avrà la possibilità di giocare 62 partite stagionali, battendo così il record assoluto delle 60 gare ufficiali stabilito due mesi fa. I gigliati saranno, quindi, impegnati inizialmente in 4 competizioni ufficiali, evento che non si verificava dal 2001-02, l’ultima annata prima del fallimento. Si preannuncia anche un anno solare pieno di appuntamenti come mai è successo in passato per i gigliati dal momento che potrebbero scendere in campo addirittura 64 volte nel corso dell’anno solare 2023. Per quello che concerne il playoff di Conference League (24 e 31 agosto) la Fiorentina, attualmente, non ha ancora la certezza di fare parte delle teste di serie in occasione del sorteggio del 7 agosto, ma, quasi sicuramente, i viola verranno inseriti nell’urna più importante proprio come accadde 12 mesi fa.

La Fiorentina, insieme a Lille, Eintracht, Aston Villa e Osasuna, fa parte delle squadre già sicure di disputare il playoff, ma solo gli spagnoli rischiano seriamente di non far parte delle teste di serie. Tra le squadre più insidiose che i viola potrebbero incrociare allo spareggio possiamo menzionare Besiktas, Bodo Glimt oltre allo stesso Osasuna. Per assurdo i ragazzi di Italiano potrebbero incontrare nuovamente il Twente oltre ad altre squadre già affrontate recentemente come Lech, Hearts e Riga. Da evidenziare il fatto che questa edizione di Conference League potrebbe annoverare nella fase a gironi squadre qualitativamente molto superiori rispetto allo scorso anno. Una tangibile dimostrazione è rappresentata dal fatto che la Fiorentina, nonostante gli attuali 20 punti nel ranking Uefa, non abbia ancora la certezza di fare parte delle teste di serie al turno del playoff quando, nell’agosto 2022, ai viola bastarono solo 15,38 punti per entrare abbondantemente nelle 17 squadre di “prima fascia”. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, SUTALO NIENTE OFFERTE