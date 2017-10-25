Condò: "Quella di Pioli è una Fiorentina pop. Sono bravi, giovani e divertenti"
Paolo Condò, giornalista e noto opinionista di Sky Sport, ha speso alcune parole di elogio per Pioli e per i suoi ragazzi, al termine della partita vinta nettamente dalla Fiorentina contro il Torino....
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 23:55
Paolo Condò, giornalista e noto opinionista di Sky Sport, ha speso alcune parole di elogio per Pioli e per i suoi ragazzi, al termine della partita vinta nettamente dalla Fiorentina contro il Torino. Questo il suo commento nel post partita: "Questa è una Fiorentina pop, mi piace molto. Sono bravi, giovani e fanno un gioco divertente. In più possono contare su un allenatore abile a maturare ed a lanciare i talenti emergenti".